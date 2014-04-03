В Петербурге закроют три пекарни и завод финской компании Fazer

В 2021 году объект продаж в России составлял 30% прибыли компании.

Компания "Фацер" (Fazer), которая выпускает сладости и хлебобулочные изделия, приняла решение приостановить все операции в России. У нее работает три пекарни в Петербурге и одна в Москве, их работа будет прекращена.

По словам генерального директора Кристофа Витцтума, ситуация на Украине не оставила компании другого выбора.

У нас есть несколько заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые необходимо учитывать, что не позволило нам выйти так быстро, как нам бы хотелось. Кристоф Витцум.

Отмечается, что процесс выхода будет осуществляться с должным учетом требований сотрудников Fazer и местных законов. Всего на предприятиях компании в России работает 2300 человек. В 2021 году чистый объем продаж в России составил около 157 миллионов евро. Помимо пекарен у компании есть свои заводы в Петербурге и Москве — на производственных площадках "Смоленская", "Нева" и "Звездная".

Ранее Fazer прекратил весь экспорт и приостановил инвестиции в Россию.

Фото: сайт компании Fazer в России