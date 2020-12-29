Володин заявил, что подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не будет забыт

В Санкт-Петербурге 27 января отметили 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда

Подвиг жителей Ленинграда, защищавших город, никогда не будет забыт. Об этом 27 января сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Петербурге 27 января отметили 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Героизм и вера в победу жителей осажденного города помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

В Петербурге показали блокадные "точки жизни".

Видео: Youtube/Володин. Саратов