Володин заявил, что подвиг жителей блокадного Ленинграда никогда не будет забыт

Подвиг жителей Ленинграда, защищавших город, никогда не будет забыт. Об этом 27 января сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Петербурге 27 января отметили 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Героизм и вера в победу жителей осажденного города помогли выстоять в тяжелейший период Великой Отечественной войны, сломать планы гитлеровской Германии.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
В Петербурге показали блокадные "точки жизни".
Видео: Youtube/Володин. Саратов
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