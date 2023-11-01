Володин: обмеление Волги требует реакции Генпрокуратуры

В ГД призвали найти ответственных за проблему.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что обмеление реки Волги и притоков Дона требует реакции Генеральной прокуратуры, так как проблема назрела давно и требует понять, кто за нее ответственен. Соответствующее заявление спикер нижней палаты парламента сделал в ходе пленарного заседания от 1 ноября. На мероприятии присутствовали руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин. Депутат заметил, что неумное регулирование водосброса нарушает экологическую систему, а также наносит вред природе.

де, становится меньше рыбы. По его словам, вопрос обмеления рек назрел давно и его надо переводить в тему ответственности.

Волга — самая зарегулированная река. И здесь вопрос — принять управленческие решения. И то, что у нас Волга обмелела, здесь должен быть ответ внятный: почему допустили. Вячеслав Володин, спикер ГД

Вячеслав Володин заметил, что "РусГидро" выполняло все эти установки, которые привели к тому, что из-за региональной проблемы "бьют колокола".

Володин поручил профильным комитетам дать оценку событиям в Дагестане.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ