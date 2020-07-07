По его словам, за беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят США, Украина и их спецслужбы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам дать оценку событиям в Дагестане. Об этом он заявил на пленарном заседании.

По словам Володина, за беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят США, Украина и их спецслужбы. Он подчеркнул, что заказчики этих беспорядков развернули в социальных сетях кампанию с целью вовлечь в нее людей для погромов евреев. Также председатель Госдумы отметил необходимость сделать все для того, чтобы граждане России не попадали под влияние тех соцсетей, за которыми стоят Запад и другие недружественные страны.

Ранее Володин заявил, что Россия и Иран заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Видео: Дума ТВ