Володин: Россия и Иран заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке

Он подчеркнул, что в вопросе поддержке израильтян США руководствуются двойными стандартами.

Россия и Иран заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Председателем Комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде.

По его словам, позиция Москвы и Тегерана "важна в условиях алестино-израильского конфликта, в обострении которого виноваты США". Также Володин подчеркнул, что в вопросе поддержке израильтян Вашингтон руководствуется двойными стандартами.

Одной рукой в Израиле они защищают евреев, а другой рукой делают все для того, чтобы тех же евреев, но на территории других государств обижали. Это недопустимо. Вячеслв Володин, председатель Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей на Ближнем Востоке.

Видео: Дума ТВ