Володин заявил, что США делают все для разрушения суверенитета России

Спикер ГД призвал не сравнивать исторические события с СВО.

Американские власти делают все для разрушения суверенитета и экономики России, поэтому депутатскому корпусу необходима консолидация сил для победы в специальной военной операции (СВО). Такое заявление в рамках пленарного заседания в нижней палате парламента от 30 мая сделал спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Таким образом политик отреагировал на высказывание лидера коммунистического движения (КПРФ) Геннадия Зюганова. Тот сравнил в очередной раз успехи СССР и нынешний ход СВО. По мнению Вячеслава Володина, такие сравнения недопустимы, так как речь идет о совершенно различных ситуациях.

Коллеги, самое главное - консолидация. Самое главное - обеспечить тыл. Сегодня важно думать о семьях ребят, которые остались здесь, с нами живут. Им помогать надо. Думать о тех, кто на фронте. Это наш вклад в победу. Вячеслав Володин, депутат ГД

По словам спикера ГД России, не нужно рассуждать о том, "как было, почему", так как это говорит гражданам о том, что в душах селится страх и дрожание, которые впоследст вии приведут к панике среди населения. По словам Вячеслава Володина, именно этого сейчас пытаются добиться недружественные страны.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ