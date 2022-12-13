В Госдуме хотят запретить смену пола без проведения хирургической операции

Депутаты рассказали подробности о разработке документа.

Депутаты от всех фракций российского парламента подготовили законопроект о запрете смены пола гражданам без проведения хирургической операции. Возглавляет работу над данный документом первый заместитель руководителя движения "Новые люди", вице-спикер Владислав Даванков. На очередном пленарном заседании политики сформировали ряд положений документа, которые должны найти отражение в итоговой версии законопроекта. Речь идет о нормах прямого действия. В частности, речь идет о том, что при смене пола важно определить четкие медицинские показания к такому решению. Уже после этого человек может ждать замену документов.

Необходимо исключить ситуации, когда гражданин за 30-60 тысяч рублей может в частной клинике взять справку о том, что он ощущает себя человеком другого пола, и изменить свои паспортные данные. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что министерство по здравоохранению России подписало соглашение с ВОЗ, по которому из комиссий по рассмотрению заявлений о смене пола были исключены психологи. Депутаты считают необходимым присутствие представителей Минздрава при рассмотрении проекта для уточнения позиции профильного ведомства.

Госдума приняла в I чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне.

Фото и видео: Telegram / Дума тЫ