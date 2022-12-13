Госдума приняла в I чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Депутаты рассказали об изменениях в законодательстве.

Государственная Дума на пленарном заседании в среду 24 мая приняла в первом чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне, а также о праве на выезд из страны граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Изменения будут внесены в статьи отечественного законодательства "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Депутаты уточнили, что в допуске к гостайне может быть отказано человеку при наличии у него или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами страны, недвижимости за границей или при использовании гражданином или его семьей, родственниками зарубежных финансовых инструментов.

Граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к гостайне, смогут временно покинуть пределы РФ по гуманитарным обстоятельствам - в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения. пояснительная записка депутатов ГД к законопроекту

Парламентарии также рассказали о должностных полномочиях российского президента и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. Кабинет министров сможет определять порядок оформления, переоформления и прекращения допуска должностных лиц и граждан РФ к гостайне или вводить порядок обеспечения режима секретности.

Госдума поддерживает право силовиков пресекать движение беспилотников в воде и на земле.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ