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Володин: все фракции поддерживают позицию Путина о построении многополярного мира

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По его словам, руководители фракций обсуждали выступление главы государства на Валдайском форуме.

Все фракции поддерживают позицию президента РФ Владимира Путина о построении многополярного мира. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, руководители фракций обсуждали выступление главы государства на Валдайском форуме, которое прошло 7 ноября. Володин отметил, что высказались в поддержку его видения мирового устройства.

Я рассказал об этом нашему президенту. Он высказал слова благодарности руководителям фракций и всем депутатам за позицию.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Видео: Дума ТВ

Теги: владимир путин, вячеслав володин, госдума россии, многополярность, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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