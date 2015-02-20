Володин: все фракции поддерживают позицию Путина о построении многополярного мира

Все фракции поддерживают позицию президента РФ Владимира Путина о построении многополярного мира. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
По его словам, руководители фракций обсуждали выступление главы государства на Валдайском форуме, которое прошло 7 ноября. Володин отметил, что высказались в поддержку его видения мирового устройства.
Я рассказал об этом нашему президенту. Он высказал слова благодарности руководителям фракций и всем депутатам за позицию.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Ранее Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
Видео: Дума ТВ
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