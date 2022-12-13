Володин восхитился политической моделью, созданной Путиным

В ГД РФ оценили политический и экономический курс страны.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин восхитился политической и экономической моделью, созданной президентом Владимиром Путиным. В ходе пленарного заседания, проводящегося в нижней палате парламента страны. Политик уверен в том, что эти модели доказали миру свою эффективность. Он добавил, что различные фракции ГД вправе давать альтернативную оценку деятельности правительства и Кремля, но при этом он призвал к работе по принципу "критикуя, предлагай".

Думаю, что все согласитесь: когда речь идет о нашей стране, все противодействие направлено на то, чтобы остановить развитие России. Если бы мы были слабыми, или загнивали, ...никому были бы не нужны. Вячеслав Володин, спикер ГД

Вячеслав Володин полагает, что те вызовы, с которыми сейчас столкнулась страна, вы сами об этом сказали, нельзя сравнивать с теми, которые были в 80-х, 70-х XX века или после распада Советского Союза в 90-ых годах. В ГД сочли, что в стране речь идет об одной политической партии, имя которой - Россия.

Володин: авторы законопроектов должны брать ответственность за свои предложения.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ