Володин: авторы законопроектов должны брать ответственность за свои предложения

В ГД рассказали о важности взаимодействия между депутатами и министрами.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что авторы отечественных законопроектов должны брать ответственность на себя за внесенные предложения. Соответствующее заявление депутат Государственной Думы сделал в ходе пленарного заседания от 17 января. Он пояснил, что ответственность по аналогии также должна ложиться на профильных министров. Политик отметил, что требуется повышать эффективность и результативность взаимодействия с членами правительства. Он добавил, что на этой почве уже многое было сделано, в частности, кабинет министров и депутаты научились "слышать друг друга". В ГД призвали дополнительно развивать новые форматы сотрудничества для решения проблем граждан страны.

У каждого законопроекта, уважаемые коллеги, должно быть имя, автор, который берет на себя публичную ответственность перед избирателями за предлагаемое решение. Речь идет не только о депутатах, но и министрах. Вячеслав Володин, глава ГД РФ

Депутат добавил, что перед новым годом многие коллеги по ГД общались с участниками специальной военной операции, которые рассчитывают на парламент в принятии законов. Вячеслав Володин призвал сделать все необходимое для того, чтобы защитники Отечества и их семьи были защищены.

Володин: для занятия госдолжности нужно наличие военно-учетной специальности.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

