Володин: для занятия госдолжности нужно наличие военно-учетной специальности

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что для занятия государственных должностей кандидатам необходимо иметь военно-учетную специальность (ВУС), а также службу в армии. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента РФ сделал спикер ГД. Он пояснил, как в будущем будут происходить кадровые решения. Они будут связаны с прохождением в прошлом службы в Вооруженных сил РФ.
Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов ГД, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба В ВС РФ.
Вячеслав Володин, спикер ГД
Володин: план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился.
Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все