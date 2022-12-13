Володин: для занятия госдолжности нужно наличие военно-учетной специальности

Спикер ГД рассказал о желаемом нововведении по внесению изменений в кадровый состав руководящих должностей страны.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что для занятия государственных должностей кандидатам необходимо иметь военно-учетную специальность (ВУС), а также службу в армии. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента РФ сделал спикер ГД. Он пояснил, как в будущем будут происходить кадровые решения. Они будут связаны с прохождением в прошлом службы в Вооруженных сил РФ.

Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов ГД, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба В ВС РФ. Вячеслав Володин, спикер ГД

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ