Володин: план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился

Спикер ГД рассказал о стремлении мира в многополярности.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию на международной арене провалился. Соответствующее заявление депутат сделал в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента страны. Политик напомнил о том, что в глобальном сообществе сейчас фиксируется запрос на многополярность и справедливое мироустройство.

Наши подходы к развитию отношений с другими странами базируются на принципах взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств и на взаимовыгодном сотрудничестве. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что днем 17 января в Госдуме России началось первое пленарное заседание в 2023 году. С данного мероприятия начинается весенняя сессия. На заседании выступили политические лидеры фракций нижней палаты парламента, а также спикера ГД Вячеслава Володина.

Володин: в России намерены достичь снижения бедности и роста зарплаты.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ