Володин: в России намерены достичь снижения бедности и роста зарплаты

Спикер ГД рассказал о целях правительства и парламента на 2023 год.

В России намерены достичь снижения бедности и роста зарплаты. Соответствующее заявление на пленарном заседании в нижней палате российского парламента сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Депутат уточнил, что эти цели национального развития страны, обозначенные главой государства Владимиром Путиным, следует выполнять несмотря на внешние угрозы, вызовы и внутренние проблемы. Политик пояснил, что в списке задач правительства является увеличения размера МРОТ, обеспечения финансового суверенитета и поддержка семей с детьми и матерей.

Несмотря на вызовы и проблемы, мы должны делать все для достижения национальных целей развития страны. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ