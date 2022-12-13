  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:14
156
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Володин: Украина стала плацдармом для ослабления Европы

0 0

В парламенте оценили ситуацию, в которой оказался регион.

Председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин считает, что территория Украины стала плацдармом для ослабления Европы со стороны Вашингтона и НАТО. Спикер ГД пояснил, что сам регион еще этого не осознает. Соответствующее заявление депутат сделал в ходе пленарного заседания в нижней палате парламента страны. 

Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить ее развитие. Но, как оказалось, это плацдарм и для ослабления Европы - устранение ее как сильного конкурента США.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что Вооруженные силы России с утра 24 февраля начали проведение специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин назвал задачу перед военными защиту Донбасса и его граждан, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны киевского режима.

Володин рассказал Путину о планах на сессию Госдумы.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума, европа, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии