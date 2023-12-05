По его словам, на судейском сообществе лежит большая ответственность за принимаемые решения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании Совета судей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Володина, на судейском сообществе лежит большая ответственность за принимаемые решения. Спикер Госдумы подчеркнул, что эти решения "касаются судеб людей". Он также напомнил ,что за 30 лет совместной работы Верховный суд инициировал 188 законопроектов, рассмотренных в Госдуме.

Законотворчество – это процесс, в котором участвует много сторон. В этом процессе нам важен диалог с Верховным судом, чтобы мы могли опираться на ваше мнение, экспертную точку зрения. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла базовый закон "О занятости населения в РФ".

Видео: Дума ТВ