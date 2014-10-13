Госдума приняла базовый закон "О занятости населения в РФ"

По словам Володина, новая версия базового закона о занятости отвечает на вызовы и угрозы сегодняшнего дня.

Госдума приняла III чтении базовый закон "О занятости населения в Российской федерации". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новая версия базового закона о занятости отвечает на вызовы и угрозы сегодняшнего дня. В тексте документа сообщается о введении эффективных инструментов для решения вопросов трудоустройства населения. Также отмечается решение расширить сферу задач центров занятости.

Основной акцент в новой версии закона сделан на профилактику безработицы. Работники, находящиеся под риском увольнения, а также пенсионеры и бывшие участники спецоперации получат от властей особую поддержку.

Ранее Володин поручил взять на контроль вопрос качества школьного питания.

Видео: Дума ТВ