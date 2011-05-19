По его словам, необходимо постоянно держать этот вопрос на контроле.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль вопрос качества школьного питания. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания.

По словам Володина, необходимо постоянно держать этот вопрос на контроле. Он подчеркнул, что запросы относительно качества питания учащихся младших классов в Роспотребнадзор направят Комитеты Госдумы по охране здоровья и по контролю. Также спикер Госдумы отметил, что данную тему активно обсуждали родители в ходе встреч с депутатами во время региональной недели.

Ранее Володин рассказал о преимуществах изучения русского и китайского языков.

Видео: Дума ТВ