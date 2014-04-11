По его словам, спрос на другие языки будет снижаться.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о преимуществах изучения русского и китайского языков. Об этом он заявил на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

По его словам, спрос на другие языки будет снижаться, в то время как на русский и китайский языки спрос будет только расти. Володин заявил студентам, что они выбрали себе интересное будущее. Спикер Госдумы также добавил, что английский язык считается "умирающим" языком.

Ранее мы сообщали, что Володин прибыл с визитом в Китай.

Видео: Дума ТВ