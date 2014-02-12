Володин прибыл с визитом в Китай

Вместе с думской делегацией он проведет двусторонние встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с Володиным в Китай вылетела думская делегация, в состав которой вошли представители всех фракций и главы профильных комитетов. С 21 по 23 ноября у делегации запланированы двусторонние встречи с руководством постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами.

Отмечается, что на этих встречах стороны обсудят вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая. Кроме того, будут обсуждаться вопросы укрепления взаимодействия в экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других сферах.

Ранее Володин отметил приоритетность реализации Послания Президента.

Видео: Дума ТВ