Спикер Госдумы отметил, что послание решает конкретные задачи.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил приоритетность реализации Послания Президента. Об этом он заявил на рассмотрении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Документ рассматривается депутатами во II чтении. В ходе обсуждения Володин отметил, что Послание Президента решает конкретные задачи. К таковым относятся повышение благосостояния граждан России и развитие экономики.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон об увеличении пенсий в России в 2024 году.

Видео: Дума ТВ