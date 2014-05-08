Госдума приняла закон об увеличении пенсий в России в 2024 году

Законопроект был принят во II и III чтениях.

Госдума приняла закон об увеличении страховых пенсий в России в 2024 году. Законопроект был принят во II и III чтениях.

С 1 января страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. По словам члена Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, изначальный прогноз по росту пенсий составлял 4,6%.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил законодательно обеспечить решение этого вопроса. Он добавил ,что дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что два депутата Госдумы лишатся мандатов из-за прогулов.

Видео: Дума ТВ