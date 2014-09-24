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Володин: в законодательном портфеле Госдумы находится 1013 законопроектов

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По его словам, за прошедшее лето было внесено 105 законодательных инициатив.

В законодательном портфеле Госдумы находится 1013 законопроектов. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии 2023 года.

По его словам, за прошедшее лето было внесено 105 законодательных инициатив. Володин отметил, что приоритетом в работе Госдумы остается поддержка участников спецоперации и их семей.

Поэтому нам необходимо сделать все для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чем не нуждались, знали, что их семьи окружены заботой и вниманием.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее мы сообщали, что Володин проголосовал на выборах мэра Москвы.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, законопроекты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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