Володин: в референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости

Спикер Госдумы напомнил, что есть решение Конституционного суда.

В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости. Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в конституции и уголовном законодательстве никто не отменял смертную казнь. Володин напомнил, что есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора

Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее мы сообщали, что в Госдуме почтили минутой молчания память погибших в "Крокус Сити Холле".

Видео: Дума ТВ