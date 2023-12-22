Володин: в референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости

В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости. Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, в конституции и уголовном законодательстве никто не отменял смертную казнь. Володин напомнил, что есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора
Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Ранее мы сообщали, что в Госдуме почтили минутой молчания память погибших в "Крокус Сити Холле".
Видео: Дума ТВ
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