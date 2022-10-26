Володин сообщил, что депутаты определят 10 регионов для особой бюджетной поддержки

Глава ГД рассказал о необходимости финансово помочь "отстающим".

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты определят 10 регионов для оказания им особой федеральной бюджетной поддержки. Соответствующей информацией парламентарий поделился с коллегами на встрече фракции "ЕР", при участии министра по финансам Антона Силуанова. Володин напомнил о том, что некоторые субъекты страны не способны самостоятельно решать вопросы без практики межбюджетных соглашений.

Это те регионы, которые не имеют своих ресурсов для софинансирования федеральных проектов, которые по бюджетной обеспеченности занимают последние места. Вячеслав Володин, глава ГД РФ

Напомним, что данная встреча проходит перед рассмотрением в нижней палате парламента проекта федерального бюджета России на 2023-2025 годы. Документ депутаты рассмотрят сегодня в первом чтении.

Володин: в ближайшие пять лет необходимо обновить парк электротранспорта.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ