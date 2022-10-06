Володин: в ближайшие пять лет необходимо обновить парк электротранспорта

В Минтрансе отметили, что необходимо искать финансирование для выполнения такой задачи.

В ближайшие пять лет необходимо обновить парк электротранспорта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний о состоянии электротранспорта в регионах.

По его словам, за последние 30 лет количество трамваев и троллейбусов уменьшилось в два раза. Он также напомнил, что средний возраст трамваев составляет 20 лет, а у троллейбусов – 14 лет.

Володин обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с вопросом, сколько нужно ежегодно выпускать трамваев и троллейбусов, чтобы заменить изношенный подвижной состав в течение трех-пяти лет. Тот ответил, что необходимо искать финансирование для выполнения такой задачи.

Ранее Володин опроверг свои слова о запрете выезда за пределы РФ для граждан на воинском учете.

Видео: Telegram / Дума ТВ