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Володин сделал замечание Жириновскому за перепалку с Коломейцевым

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Лидер ЛДПР назвал коммуниста "ростовским валенком".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за перепалку с первым замглавы фракции КПРФ Николаем Коломейцевым.

Во время пленарного заседания Госдумы Коломейцев негативно отреагировал на выступление Жириновского. Тот в ответ назвал представителя коммунистической партии "ростовским валенком".

В их спор вмешался Володин. Он попросил выключить микрофон и сделал замечание Жириновскому, объяснив свое решение тем, что лидер ЛДПР не имеет права оскорблять депутата.

Ранее Жириновский назвал самую "прогнившую" часть России.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, замечание, кпрф, лдпр, николай коломейцев
Категории: Новости России, Лента новостей,

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