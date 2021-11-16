Володин сделал замечание Жириновскому за перепалку с Коломейцевым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за перепалку с первым замглавы фракции КПРФ Николаем Коломейцевым.
Во время пленарного заседания Госдумы Коломейцев негативно отреагировал на выступление Жириновского. Тот в ответ назвал представителя коммунистической партии "ростовским валенком".
В их спор вмешался Володин. Он попросил выключить микрофон и сделал замечание Жириновскому, объяснив свое решение тем, что лидер ЛДПР не имеет права оскорблять депутата.
Ранее Жириновский назвал самую "прогнившую" часть России.
Видео: YouTube / Россия 24
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