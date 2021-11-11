Глава ЛДПР высказал мнение о южной части страны.

Владимир Жириновский назвал самую "прогнившую" часть России. В беседе с журналистами Ura.ru лидер ЛДПР рассказал, что считает южную часть страны самой прогнившей среди всех регионов. Фрагмент выступления политика опубликован в Telegram-канале издания. Спикер заметил, что может так говорить потому, что и сам проживал там.

Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!...в кабинетах в Москве ничего не понимают. Владимир Жириновский, депутат РФ

Политик уточнил, что при этом официальные представители южных регионов радушно встречают высокопоставленных гостей из российской столицы "хлебом-солью", а также "коврами и икрой в самолет".

Жириновский заступился за петербургскую учительницу, уволенную за блог 18+.

Фото и видео: Telegram / Ura.ru