Владимир Жириновский назвал самую "прогнившую" часть России. В беседе с журналистами Ura.ru лидер ЛДПР рассказал, что считает южную часть страны самой прогнившей среди всех регионов. Фрагмент выступления политика опубликован в Telegram-канале издания. Спикер заметил, что может так говорить потому, что и сам проживал там.
Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!...в кабинетах в Москве ничего не понимают.
Владимир Жириновский, депутат РФ
Политик уточнил, что при этом официальные представители южных регионов радушно встречают высокопоставленных гостей из российской столицы "хлебом-солью", а также "коврами и икрой в самолет".
Жириновский заступился за петербургскую учительницу, уволенную за блог 18+.
Фото и видео: Telegram / Ura.ru
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