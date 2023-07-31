По его словам, вызовы, с которыми столкнулась Россия, являются беспрецедентными.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об устойчивости политической системы. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, вызовы, с которыми столкнулась Россия, являются беспрецедентными. Володин подчеркнул, что политическая система, сформированная президентом, и экономическая модель показали свою устойчивость. Также спикер Госдумы отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений.

Ранее Володин заявил, что война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя.

Видео: kremlin.ru