В Госдуме приняли законы о поддержке самозанятых, МСП, военнослужащих, Новороссии и Донбасса, а также по ипотечным займам.

Депутат Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят на территории страны в силу в октябре 2025 года. Соответствующее заявление председатель нижней палаты парламента сделал в собственном аккаунте, зарегистрированном в национальном мессенджере MAX. Политик заметил, что важно упомянуть о таком изменении, как возможность для самозанятых граждан и представителей малого или среднего бизнеса (МСП) по оформлению кредитных каникул. Также правки внесены и в отношении ряда мер государственной поддержки участников специальной военной операции.

Самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса теперь смогут оформить кредитные каникулы. Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли... Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность. Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Дополнительно в России заработают новые нормы для участников СВО. В частности, с 29 сентября правительство усилило защиту трудовых прав военнослужащих. Теперь бойцы после окончания военной службы смогут взять для себя необходимое время для восстановления. Это будет происходить без риска лишиться рабочего места. Парламентарий из нижней палаты указал, что дополнительно власти проиндексировали оклады военнослужащих и сотрудников ряда правоохранительных органов. Кроме этого будут повышены пенсии для военных пенсионеров.

Известно, что с 6 октября вступит в силу проект по защите жилищных прав в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Федеральный закон устанавливает особенности признания на российской земле документов на недвижимость в данных регионах.

С 22 октября микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам России, смогут предоставлять клиентам ипотечные займы в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. С этой же даты по стране будет действовать закон, дающий право использовать конфискованные товары в гуманитарных целях. Исключением в реестре станут спиртосодержащие медицинские средства, алкогольные напитки, табачная и пищевая продукция.

Володин: Меркель и подобные ей хотят, чтобы России не существовало.

Фото: MAX