Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте

В Госдуме рассказали, какие нововведения ожидают россиян с марта.

Российский председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил гражданам страны о вступающих с марта нововведениях по законодательству. В частности, изменения коснутся индексации военных пенсий. Правки затронут свыше 2,6 млн человек. Также депутаты приняли, а президент одобрил и другие изменения в Трудовой кодекс России. В частности, новые нормы направлены на предупреждение и снижение рабочего травматизма во время производственных процессов и профессиональных заболеваний.

Пенсии военным пенсионерам проиндексированы выше уровня инфляции - на 8,6%. Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. пост в ТГ-канале

Российский закон устанавливает квоту для приема инвалидов на работу от 2 до 4%. Данная норма коснется тех работодателей, у которых в штате заявлено более сотни сотрудников.

С марта 2022 года в РФ появится такое понятие как "дом блокированной застройки", "многоквартирный дом" и "многоэтажный жилой комплекс". Эти понятия будут касаться вводимых новых категорий жилья.

Власти также приняли решение об ужесточении контроля за оборотом оружия. Россияне, которые не прошли медицинское освидетельствование, не смогут покупать, хранить, носить или применять оружие.

Со следующего месяца вступает в силу закон, касающийся административной ответственности за использование ящиков для сбора денежных пожертвований для лиц, которые не имеют права на такую деятельность.

Российские автомобилисты, для которых технический осмотр остался обязательным, могут получить административный штраф за отсутствие диагностической карты. размер штрафа для водителей составит две тысячи рублей.



С началом нового месяца российские банки и кредитные организайии будут оценивать сомнительность проводимых операций, а также соотносить их с категорией риска. Компании смогут водить ограничения присуществующих высоких рисках.

Спикер Госдумы Володин обвинил НАТО и Евросоюз в войне на Украине.

Фото: Госдума России, Телеграм / Вячеслав Володин