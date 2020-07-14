Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине. Об этом сообщают РИА новости.
Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, повлекут за собой наказание по законам Российской Федерации
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Напомним, что в настоящий момент, Государственная дума рассматривает законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России.
Ранее мы сообщали о том, что глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу.
Видео: Youtube/NEWSONE
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