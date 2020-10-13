Володин: пятая экономика мира – это зарплаты, налоги, пенсии

Основами пятой экономики мира являются зарплаты, налоги, пенсии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Спикер прокомментировал слова депутата КПРФ Георгия Камнева об экономике страны и о богатствах, работающих в интересах олигархов. Володин отметил, что Россия себя стала кормить. Он напомнил, что с 1974-го по 1985 год страна завозила зерно, а мясом и продуктами переработки была обеспечена только Москва. Также председатель Госдумы отметил, что в России идет рост строительства жилья.
Ранее Володин заявил, что Россия опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы.
Видео: Дума ТВ
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