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Володин: Россия опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы

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Председатель ГД напомнил, что с 2013 года против России было введено более 17,5 тысяч санкций.

Россия опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии.

Володин напомнил, что с 2013 года против России было введено более 17,5 тысяч санкций. По его словам, страна не только выстояла против этих санкций, но и укрепила свои позиции.

Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира, а США потеряли статус крупнейшей экономики мира, опустившись на 2 места после Китая.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Володин призвал обеспечить пассажирские перевозки по рекам.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, европа, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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