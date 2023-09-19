Володин: Россия опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы

Россия опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии.
Володин напомнил, что с 2013 года против России было введено более 17,5 тысяч санкций. По его словам, страна не только выстояла против этих санкций, но и укрепила свои позиции.
Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира, а США потеряли статус крупнейшей экономики мира, опустившись на 2 места после Китая.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Ранее Володин призвал обеспечить пассажирские перевозки по рекам.
Видео: Дума ТВ
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