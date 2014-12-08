По его словам, рост стоимости жилья и тарифов на услуги ЖКХ напрямую влияет на решения Центробанка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство пересмотреть решения, ведущие к росту инфляции. Об этом он заявил в ходе рассмотрения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы.

По словам Володина, рост стоимости жилья и тарифов на услуги ЖКХ напрямую влияет на решения Центробанка. Он подчеркнул, что был установлен уровень инфляции в 4%, а сейчас до конца года показатель достигнет 9%.

Или когда мы говорим о росте тарифов, то это будет уже не 11,9%, а 13% или 15%. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин заявил, что все фракции поддерживают позицию Путина о построении многополярного мира.

Видео: Дума ТВ