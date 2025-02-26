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Володин призвал не ориентироваться на западные страны в вопросах защиты прав человека

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По его словам, институт прав человека должен быть ориентирован на проблемы внутри страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не ориентироваться на западные страны в вопросах защиты прав человека. Об этом он заявил на пленарном заседании.

Володин отметил, что институт прав человека должен быть ориентирован на проблемы внутри страны и социальную защиту граждан. По его словам, время, когда проблемы защиты прав граждан воспринимали через политические права, осталось в прошлом.

Мы можем говорить и о стандартах, потому что они выше, чем в европейских государствах, которые превратили Евросоюз в тюрьму народов, создавая однополярный мир.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон, направленный на повышение качества медицинской помощи.

Видео: Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума россии, европа, права человека
Категории: Лента новостей, Новости России,

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