Спикер ГД отреагировал на слова Нины Останиной.

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал депутатов воздерживаться от неприемлемых предложений, оскорбляющих общество. В начале очередного пленарного заседания в нижней палате парламента политик оценил слова руководителя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. Женщина обратила внимание на ряд резонансных предложений коллег, которые форму "законопроектов не обрели, но поставили в ступор общественность". В частности, такие предложения касались повышения уровня рождаемости.

Думаю, что в ситуации, о которой вы сказали, не надо даже идти во фракцию и профильный комитет, просто лучше такие инициативы не озвучивать. Потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые. Вяеслав Володин, спикер ГД

Вячеслав Володин добавил, что такая позиция важна в плане восприятия как коллегиального органа, имиджа. Он призвал депутатов самостоятельно не разрушать то, что законодатели создают.

Законопроект о полномочиях регионов и муниципалитетов по расчистке русел рек рассмотрят до конца осенней сессии.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ