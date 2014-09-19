Законопроект о полномочиях регионов и муниципалитетов по расчистке русел рек рассмотрят до конца осенней сессии

Виктор Яцуценко попросил депутатов поддержать инициативу.

Законопроект о полномочиях регионов и муниципалитетов по расчистке русел рек законодатели рассмотрят до конца осенней сессии в Государственной Думе. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента спикер Вячеслав Володин. Депутат рассказал об этом высокопоставленным гостям в рамках правительственного часа. Заместитель главы ГУ МЧС Виктор Яцуценко напомнил политикам о том, что экстренным ведомством внесены поправки в Водный кодекс о праве муниципалитетов проводить углубительные работы и очистку русел, а также применять грунт в том числе для восстановления инфраструктуры и создания резервов. Чиновник попросил депутатов рассмотреть и поддержать соответствующую инициативу.

Обязательно поддержим, тем более что эта проблема для всех нас очевидна. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Документ, как сказал спикер ГД, будет рассмотрен в ближайшее время для того, чтобы уже весной 2024 года власти регионов уже могли полностью использовать полномочия и возможности, которые дадут новые нормы.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ