"Система 112" окончательно заработает в новых регионах в 2025 году

Глава ГУ МЧС РФ рассказали о работе в Запорожье, Херсонщине, ЛНР и ДНР.

"Система 112" окончательно заработает в новых регионах страны (Запооржской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках) в 2025 году. Соответствующее заявление сделал глава российского экстренного ведомства Александр Куренков, выступая в ходе правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы. Эксперт подчеркнул, что оперативные подразделенияГУ МЧС РФ на указанных территориях приступили к работе 1 января текущего года. Сейчас речь идет не только о работе местного населения, но также и о командированных сотрудников из других субъектов РФ.Последние специалисты занимаются тем, что выстраивают работу новых подразделений согласно существующим нормативами государства.

Система 112" начала работу свою, окончательно она заработает в 2025 году. Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

Дополнительно, третьего ноября сотрудникам новых регионов сделали материальную надбавку в размере 60 процентов.

Работающим в зоне боев спасателям предложили дать статус ветеранов.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ