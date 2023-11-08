Работающим в зоне боев спасателям предложили дать статус ветеранов

Глава ГУ МЧС попросил законодателей о поддержке инициативы.

Глава российского экстренного ведомства Александр Куренков в ходе правительственного часа в Государственной думе попросил законодательно наделить спасателей, работающих в зоне боевых действий, статусом ветеранов. Чиновник заметил, что сотрудники практически всегда находятся на опасных участках в конфликтах, так как проводят оповещение местного населения и обеспечивают укрытие граждан в защитных сооружениях или массовую эвакуацию.

Не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения. Уважаемые депутаты, рассчитываем на вашу поддержку в решении данного вопроса. Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

Глава ГУ МЧС пояснил, чтов новых регионах страны сотрудники комплектуются в приоритетном порядке снаряжением и оборудованием и готовы к оперативным действиям при чрезвычайных ситуациях.

Куренков поручил провести учения по ликвидации массового ДТП на трассе М-11 "Нева".

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ