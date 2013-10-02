Володин предложил запланировать слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в ближайшее время

Депутат ГД рассказал о необходимости быстрее провести публичные обсуждения и принять закон.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил запланировать публичные слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды и защите традиционных ценностей в ближайшее время. Соответствующее заявление депутат сделал в ходе выступления на пленарном заседании открытой сессии в Государственной Думе РФ. После этого депутат призывает выходить на принятие законопроектов.

Есть законопроект комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Александровна Останина внесла его. Есть инициатива комитета Госдумы по информационной политике, Александр Евсеевич Хинштейн проработал инициативу, она в высокой степени готовности, идет ее согласование. Вячеслав Володин, депутат ГД

Парламентарий добавил, что у ГД есть большое количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, которая считается "разрушающей общество и традиционные семейные ценности".

Володин предложил закрывать организации за дискриминацию российских военных.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu

