Володин предложил закрывать организации за дискриминацию российских военных

Спикер ГД рассказал о ситуации, которая произошла в ресторане Москвы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает правильным закрывать учреждения и организации за дискриминацию российских военнослужащих. Об этом спикер Госдумы сообщил коллегам на пленарном заседании осенней сессии заседаний. Политик напомнил о том, что в Москве одного из бойцов в форме Воздушно-космических сил РФ не пустили в ресторан, в котором день рождения отмечала его мать. При этом сотрудники заведения предложили мужчине пробраться на веранду через кусты, чтобы не "распугивать посетителей".

Наши солдаты и офицеры, рискуя жизнью, защищают страну и граждан. Правильно держать этот вопрос на постоянном контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Вячеслав Володин, депутат ГД

Спикер ГД пояснил, что подобных ситуаций не должно происходить, а поступки организаций должны наказываться за действия, направленные против военных.

Володин рассказал о том, что трое депутатов находятся в командировке на Донбассе.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu

