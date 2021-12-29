Володин предложил ввести KPI для оценки работы комитетов Думы

Нынешнюю загрузку комитетов нельзя назвать равномерной, отметил спикер ГД.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил разработать и ввести ключевые показатели эффективности работы думских комитетов.

По его словам, в настоящее время загрузку комитетов нельзя назвать равномерной, так как 70 процентов инициатив находятся в десяти самых загруженных комитетах, а остальные 30 процентов – распределены между 22 комитетами.

Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством, Советом Федерации, регионами вырабатывать предложения, формулировать их и вносить для рассмотрения депутатского корпуса. Вячеслав Володин, спикер ГД

Председатель нижней палаты парламента изучить данный вопрос первому вице-спикеру Ивану Мельникову. Володин отметил, что эту работу следует выполнить вместе с председателями комитетов и руководителями думских фракций.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на COVID-19.

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