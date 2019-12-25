Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России. Причина в том, что в регионах РФ заработные платы разные — и в некоторых они могут не дотягивать до среднего показателя по стране.
Поэтому когда, допустим, вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч рублей, ее нет. Ее нет у учителя.
Вячеслав Володин, спикер Государственной думы РФ
По его словам, такая же ситуация может быть и с врачами.
Ранее Росстат сообщил, что реальные доходы россиян во II квартале 2020 года снизились на 8%. Это рекордное падение в 21 веке, сообщает "Интерфакс". В 1999 году по итогам года доходы россиян сократились на 10%.
Фото: pixabay.com
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