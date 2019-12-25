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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Сегодня, 15:46
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matveyvn

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

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Причина в том, что в регионах РФ заработные платы разные.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России. Причина в том, что в регионах РФ заработные платы разные — и в некоторых они могут не дотягивать до среднего показателя по стране.

Поэтому когда, допустим, вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч рублей, ее нет. Ее нет у учителя.

Вячеслав Володин, спикер Государственной думы РФ

По его словам, такая же ситуация может быть и с врачами.

Ранее Росстат сообщил, что реальные доходы россиян во II квартале 2020 года снизились на 8%. Это рекордное падение в 21 веке, сообщает "Интерфакс". В 1999 году по итогам года доходы россиян сократились на 10%.

Фото: pixabay.com

Теги: володин, госдума, доходы, зарплата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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