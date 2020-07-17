Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 8%

Это самое сильное падение с 90-ых годов.

Согласно данным Росстат реальные доходы россиян во II квартале 2020 года снизились на 8%. Это рекордное падение в 21 веке, сообщает "Интерфакс". В 1999 году по итогам года доходы россиян сократились на 10%.

Во II квартале 2020 года денежные доходы населения сократились на 4,8%. При этом реальные зарплаты в стране за период январь - май выросли на 6,2%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало снижение реальных доходов населения во втором квартале на 6% с учетом принятия антикризисных мер.

Видео: kremlin.ru