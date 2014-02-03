Володин поручил ввести QR-коды на вход в Госдуму

Данная мера должна быть распространена на всех представителей правительства, уточнил он.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал аппарат нижней палаты организовать допуск посетителей на заседания только по QR-кодам. Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания ГД.

С данной инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, необходимо ввести ограничения для представителей российского правительства, которые приходят в Госдуму для обсуждения законопроектов. Володин данное предложение поддержал.

Мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Александр Юрьевич [Синенко, полпред правительства в ГД], обращаю ваше внимание, в зал представители от правительства должны приходить с QR-кодом <…> Правительство законопроект внесло в Государственную Думу, чтобы эта норма была распространена на всех граждан. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Он добавил, что данное правило должно распространяться не только на тех, кто идет в зал пленарных заседаний, но и в комитеты.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал чиновников принять меры по сокращению задолженностей в энергетике и жилищно-коммунальной сфере.

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