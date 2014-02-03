Мишустин призвал принять меры по сокращению задолженностей в электроэнергетике и ЖКХ

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал чиновников принять меры по сокращению задолженностей в энергетике и жилищно-коммунальной сфере. Такую позицию премьер-министр высказал на очередном заседании кабинета министров РФ.

Конечно, сохраняется вопрос о задолженностях. Они есть и в электроэнергетике, и в коммунальном хозяйстве. Нужно принять меры по сокращению долгов в этих отраслях. От этого зависит финансирование и модернизация предприятий.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ