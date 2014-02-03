Премьер оценил необходимость в господдержке субъектов РФ в сфере ЖКХ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о готовности регионов к новому отопительному сезону. Об этом чиновник упомянул во время заседания кабинета министров. Он сослался на информацию, предоставленную профильными ведомствами.

К новому сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил, что на территории Еврейской автономной области сохраняется очень сложная ситуация с жилищно-коммунальной сферой. Государство направит в субъект РФ около 900 млн рублей. Деньги пойдут на подготовку властей к отопительному периоду.

На "Госуслугах" 15 ноября был зафиксирован рекорд по посещаемости.

Фото и видео: Правительство России

