За год резко увеличилось число пользователей данного онлайн-сервиса.

На "Госуслугах" 15 ноября был зафиксирован рекорд по посещаемости. Об этом во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал глава отечественной компании "Ростелеком". За последний год число пользователей, которое посещают информационный портал увеличилось практически в 20 раз, по словам Михаила Осеевского.

За год почти в 20 раз выросло количество людей, ежедневно посещающих портал госуслуг. Вчера был зафиксирован рекорд - более 20 млн посещений. Михаил Осеевский, глава "Ростелекома"

Чиновник заметил, что на данный момент практически 80% основных государственных сервисов и услуг можно получить в дистанционном режиме. В частности, записаться в медицинское учреждение или на вакцинацию от ковида.

Мишустин высоко оценил вклад "Ростелекома" в цифровую трансформацию России.

Фото и видео: YouTube / Россия 24