Мишустин высоко оценил вклад "Ростелекома" в цифровую трансформацию России

Глава кабмина РФ встретился с Михаилом Осеевским.

Глава российского правительства Михаил Мишустин позитивно оценил вклад "Ростелекома" в цифровую трансформацию страны. Об этом чиновник заявил в рамках рабочей встречи с Михаилом Осеевским. Руководитель кабинета министров подчеркнул, что практически вся деятельность компании направлена на реализации данной национальной цели РФ.

"Ростелеком" активно участвует в формировании цифровой экономики страны, расширяет ее технологическую инфраструктуру. Неслучайно одна из основных целей национального развития - это цифровая трансформация. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник уточнил, что в 2021 году кабмином был обновлен портал государственных услуг. Это нововведение позволило гражданам страны получать услуги в более удобном виде. В частности, речь идет о предоставлении социальных выплат школьникам, пенсионерам и другим категориям граждан.

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Фото и видео: Правительство России

